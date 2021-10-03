Відома співачка Катя Бужинська поділилася в мережі новою фотосесією в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, народна артистка України Катя Бужинська, яка переїхала жити в Болгарію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красуня поділилася результатами чарівній фотосесії, в якій з'явилася в стильному образі.

На фотографіях Катя відображена в тьмяній затишній кімнаті, вона то стоїть, то сидить в розкішному кріслі, змінюючи пози. Перед камерою зірка з'явилася в розкішному синьому костюмі з яскравим візерунком, під піджаком якого видно вузький Чорний, він ледь утримує пишне декольте. Волосся красуні розпущене і красиво укладене, а на її обличчі яскравий макіяж.

У підписі до фотографій Бужинська написала: "Чому я вибираю українські бренди. 1. Українські бренди відрізняються від інших світових марок унікальним співвідношенням традиційної колористики з сучасними формами і силуетами. 2. Дивують якістю. 3. Любов до натурального. 4. Молоді дизайнери".

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