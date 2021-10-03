Известная певица Катя Бужинская поделилась в сети новой фотосессией в стильном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, народная артистка Украины Катя Бужинская, которая переехала жить в Болгарию, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась результатами очаровательном фотосессии, в которой появилась в стильном образе.

На фотографиях Катя запечатлена в тусклой уютной комнате, она то стоит, то сидит в роскошном кресле, меняя позы. Перед камерой звезда появилась в роскошном синем костюме с ярким узором, под пиджаком которого видно узкий черный, он едва удерживает пышное декольте. Волосы красотки распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж.

В подписи к фотографиям Бужинская написала: "Почему я выбираю украинские бренды. 1. Украинские бренды отличаются от других мировых марок уникальным соотношением традиционной колористики с современными формами и силуэтами. 2. Удивляют качеством. 3. Любовь к натуральному. 4. Молодые дизайнеры".

Напомним, Роскошная Бужинская распахнула пышное декольте перед камерой, забыв о возрасте: "Захотелось…".

Как сообщала Politeka, 41-летняя кокетка Бужинская в плюшевом платье завела бесстыдными играми с конфеткой: "Шалунья".

Также Politeka писала, Роскошная Бужинская в тоненьком кружевном боди устроила влажную фотосессию: "Ванна Клеопатры".