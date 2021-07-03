Известная певица Катя Бужинская показала в соцсети яркие фотографии из путешествия

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Катя Бужинская, которая встретила свою любовь и поселилась в Болгарии, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными кадрами из путешествия, на которых запечатлена в интересном образе на фоне потрясающей природа.

Как видно, на новых снимках Катя появилась в стильном светлом костюмчике с узором зеленых листьев, под пиджаком которого у нее короткий белый топ. Волосы звезды собраны в аккуратный хвост и прикрыты симпатичной шляпкой, на ее лице модные солнцезащитные очки, а в ушах роскошные дорогие украшения.

На некоторых снимках Катя позирует с детьми, а также показала небольшое видео с собой в кадре. В подпсии к публикации Бужинская написала: "Обожаю невероятные пейзажи". А поклонники принялись засыпать артистку комплиментами в комментариях: "А где такая красота в Болгарии? Тоже в Болгарии, интересно посмотреть", "Вау, очень красиво", "Катенька, любая красота тускнеет, когда Вы на переднем плане", "Красотка".

Напомним, Роскошная Бужинская распахнула пышное декольте перед камерой, забыв о возрасте: "Захотелось…".

Как сообщала Politeka, 41-летняя кокетка Бужинская в плюшевом платье завела бесстыдными играми с конфеткой: "Шалунья".

Также Politeka писала, Роскошная Бужинская в тоненьком кружевном боди устроила влажную фотосессию: "Ванна Клеопатры".