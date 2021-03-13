Известная певица Екатерина Бужинская порадовала своих поклонников милой фотосессией в необычном наряде

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, Народная артистка Украины Екатерина Бужинская просто влюбила фолловеров в свою страничку в Instagram. Там красотка часто делится с украинцами результаты ярких фотосессий, и новая съемка не стала исключением – в ней звезда примеряла весьма необычным кокетливый образе.

Как видно, на фотографиях Катя запечатлена в уютном плюшевом платье с капюшоном нежного розового оттенка. Причем капюшон декорирован еще и забавной пушистой гривой, и такие же пушистые рукава этого необычного наряда. Роскошные светлые волосы красотки спрятаны за капюшоном, на ее лице яркий вечерний макияж, а в ушах оригинальные серьги. В руке певица держит конфету чупа-чупс и игриво позирует фотографу, стреляя глазками.

В подписи к фотографиям Бужинская написала: "Мы зависимы от положительных эмоций, приятных чувств и ощущений и жадно тянемся к источникам, которые нам их дарят. Желаю всем нам быть счастливыми и радостными несмотря ни на что".

Поклонники в восторге от новой фотосессии звездной красотки, ее заваливают комплиментами в комментариях к фото. "Очень-очень идет розовый цвет. Катюша, будь счастливой", "Очень с сыночком похожи", "Куколка", "Очень красивая", "Шалунья", "Классная", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Бужинская предупредила, что будет с Крымом без Украины: "В ближайшем будущем...".

Как сообщала Politeka, Бужинская забыла о возрасте и сверкнула достоинствами в одном пиджаке: "Ничего себе!".

Также Politeka писала, Бужинская выставила напоказ прелести без белья: "Ого, как смело".