Известная певица Екатерина Бужинская здорово удивила своих поклонников откровенной фотосессией в ванне с молоком

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, Народная артистка Украины Екатерина Бужинская просто влюбила фолловеров в свою страничку в Instagram. Там красотка часто делится с поклонниками результаты ярких фотосессий, а в этот раз буквально взбудоражила публику жаркими карами из новой съемки. Похоже, в канун праздника звезда решила дать волю своей чувственности и утроила фотосессию в ванне с молоком, еще и рецептом поделилась.

На новых горячих фотографиях Екатерина позирует в уютной ванной комнате с густой комнатной зеленью. Перед камерой звезда появилась сидя и лежа в белоснежной ванне с молоком и лепестками роз. На ней соблазнительное прозрачное боди из тонкого кружева, которое подчеркивает аппетитные формы и ошеломляющее декольте. Волосы Кати уложены в красивую прическу, а на ее лице аккуратный макияж, она кидает томные взгляды в камеру и явно наслаждается происходящим.

В подписи к фотографиям Бужинская поделилась рецептом приготовления ванны с молоком и рассказала об этой чувственной фотосессии. "Праздники – это чудесное время побаловать себя. Захотелось расслабиться и получить удовольствие, релакс. Я подумала о том, что у никогда меня не было фотосессии в красивой ванной с цветами. И в голову пришла идея: "Я хочу принять ванну Клеопатры", - призналась Екатерина и устроила эту удивительную съемку.

Напомним, Бужинская предупредила, что будет с Крымом без Украины: "В ближайшем будущем...".

Как сообщала Politeka, Бужинская забыла о возрасте и сверкнула достоинствами в одном пиджаке: "Ничего себе!".

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