Известная певица Екатерина Бужинская удивила своих поклонников яркой фотосессией

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, Народная артистка Украины Екатерина Бужинская просто влюбила фолловеров в свою страничку в Instagram. Там звезда часто делится с поклонниками результатами ярких фотосессий, а в этот раз не изменила себе и выложила яркие кадры из нового фотосета, на которых появилась в будоражащем образе.

Как видно, 41-летняя Екатерина запечатлена в интересной локации с "зеленью", она предстала на обзор публики в необычном наряде. На ней яркая зеленая блуза с длинными рукавами и оригинальный темный корсет. Этот наряд красиво подчеркнул эффектные формы и роскошное декольте красотки. Ее волосы распущены в аккуратной укладке, а на лице яркий макияж, она кидает томные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Бужинская рассказала о том, что ей захотелось зелени. "Захотелось зелени. И в нарядах, и в природе, и в душе. Зеленый цвет издавна считается символом счастья и радости, гармонии и умиротворения, удачи и достатка, а также равновесия и мудрости. Еще в этом сезоне яркий оттенок зеленого в тренде. Спасибо моей землячке, талантливому дизайнеру @striletskaya.com_ за красивый весенний образ", - написала Екатерина. Поклонники в восторге от нового образа звездной красотки, ее заваливают комплиментами в комментариях к фото.

Напомним, Бужинская предупредила, что будет с Крымом без Украины: "В ближайшем будущем...".

Как сообщала Politeka, Бужинская забыла о возрасте и сверкнула достоинствами в одном пиджаке: "Ничего себе!".

Также Politeka писала, Бужинская выставила напоказ прелести без белья: "Ого, как смело".