37-річна українська співачка Оля Полякова розповіла, як провела вихідний, похвалившись краєвидами з вікна
Популярна артистка багато гастролює і проводить час на зйомках, а вихідний вона любить провести вдома, повідомляє Politeka.net.
Зірка разом з родиною живе на віллі на березі Дніпра під Києвом. Дача знаходиться в мальовничій місцевості, неподалік затопленої Гусинської церкви.
Біля будинку є персональний пляж з причалом і яхтою, на території є басейн, город, лазня і веранда з вікнами в підлогу.
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Оля Полякова в своєму Instagram по можливості завжди показує місце, де відпочиває. У нових сторіс артистка похвалилася краєвидами зі свого вікна.
"Нічого не може бути краще лазні в неділю. Особливо з таким краєвидом", - зазначила зірка, лежачи на подушках, а пізніше показуючи краєвиди зі своїх великих вікон.
Також співачка показала інтер'єр, а зокрема красивий камін, в якому горіли дрова.
Зазначимо, Оля Полякова вже багато років живе з бізнесменом Вадимом. Саме чоловік співачки побудував цей будинок, але пізніше тут неодноразово відновлювалося будівництво.
Сім'я не тільки приємно проводить час на дачі, але і тримає поголів'я з трьох десятків кіз і декількох коней, вирощує огірки, помідори, і робить сири.
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