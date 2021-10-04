37-річна українська співачка Оля Полякова розповіла, як провела вихідний, похвалившись краєвидами з вікна

Популярна артистка багато гастролює і проводить час на зйомках, а вихідний вона любить провести вдома, повідомляє Politeka.net.

Зірка разом з родиною живе на віллі на березі Дніпра під Києвом. Дача знаходиться в мальовничій місцевості, неподалік затопленої Гусинської церкви.

Біля будинку є персональний пляж з причалом і яхтою, на території є басейн, город, лазня і веранда з вікнами в підлогу.

Оля Полякова в своєму Instagram по можливості завжди показує місце, де відпочиває. У нових сторіс артистка похвалилася краєвидами зі свого вікна.

"Нічого не може бути краще лазні в неділю. Особливо з таким краєвидом", - зазначила зірка, лежачи на подушках, а пізніше показуючи краєвиди зі своїх великих вікон.

Також співачка показала інтер'єр, а зокрема красивий камін, в якому горіли дрова.

Зазначимо, Оля Полякова вже багато років живе з бізнесменом Вадимом. Саме чоловік співачки побудував цей будинок, але пізніше тут неодноразово відновлювалося будівництво.

Сім'я не тільки приємно проводить час на дачі, але і тримає поголів'я з трьох десятків кіз і декількох коней, вирощує огірки, помідори, і робить сири.

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