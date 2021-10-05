Співачка Оксана Муха розповіла про чутки, в яких їй приписували роман з Даном Баланом

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка, переможниця "Голосу країни" Оксана Муха прокоментувала чутки про роман з молдавським виконавцем Даном Баланом. Чутки про можливий роман поповзли після того, як співачка і її наставник записали дуетну композицію і зняли на неї кліп. Про це артистка розповіла в інтерв'ю ютуб-каналу Rostyslove Production.

Ведучий нагадав про участь співачки в "Голосі країни", і про те, що було між нею і Баланом. "Його всі обговорюють. І досі обговорюють", - говорить ведучий і показує фрагмент виступу Мухи і Балана на сцені"Голосу країни".

"Я вас розчарую. Я до того не маю ніякого відношення. Ми всі творчі люди, які працюють на сцені, ми як актори, ми віримо в те, що ми робимо. Тому що, якщо ми не буде вірити, якщо ми не буде в цій ролі органічними, нам не повірять. Цей кліп, ця пісня - все щиро, і обійми щирі, це не штучно. Люди звикли сприймати, якщо є дует, значить є все. Зрештою, так цікавіше", - відповіла Оксана.

Нагадаємо, Переможниця "Голосу країни" вперше розповіла про втрату дитини: "Дуже складний період".

Як повідомляла Politeka, Балан після "роману" з Тіною Кароль і Голосу країни з'явився в новому проекті: "Діти – це ваше".

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