Співак Роман Сасанчин, якому напередодні знадобилася допомога лікарів швидкої, розповів про свій стан
Як пише Politeka.net, 19-річний співак Роман Сасанчин, який став переможцем у вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни", розповів про це на своїй сторінці в Instagram.
Зовсім недавно швидка приїжджала до вагітної нареченої співака, у якої впав тиск і вона знепритомніла. А цього разу допомога знадобилася вже наймолодшому артисту.
"Те, що я пережив, це було щось з чимось і було дуже погано. Цілу ніч у мене не спадала температура 40. Ніякі таблетки взагалі не допомагали. Вранці температура буквально трохи спала, але так, що довелося викликати швидку. Приїхала швидка, зробила укол, щоб температура спала", - розповів Роман.
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Все ж Сасанчин намагається не втрачати позитивний настрій.
"Я навіть не пам'ятаю, щоб останні рази мене так сильно коматозило, я просто горів цілу ніч. Сподіваюся, що воно пройде", - зазначив співак.
Раніше Politeka писала, що вагітна наречена переможця "Голосу країни" Сасанчина вразила одкровенням про коханого:"дуже важкий шлях".
Нагадаємо, що вагітна наречена Романа Сасанчина поскаржилася на синці від лікарів:"колять зі злості".
Також Politeka писала, що переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити в подарованій квартирі: "вмираю від болю"