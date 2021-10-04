Співак Роман Сасанчин, якому напередодні знадобилася допомога лікарів швидкої, розповів про свій стан

Як пише Politeka.net, 19-річний співак Роман Сасанчин, який став переможцем у вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни", розповів про це на своїй сторінці в Instagram.

Зовсім недавно швидка приїжджала до вагітної нареченої співака, у якої впав тиск і вона знепритомніла. А цього разу допомога знадобилася вже наймолодшому артисту.

"Те, що я пережив, це було щось з чимось і було дуже погано. Цілу ніч у мене не спадала температура 40. Ніякі таблетки взагалі не допомагали. Вранці температура буквально трохи спала, але так, що довелося викликати швидку. Приїхала швидка, зробила укол, щоб температура спала", - розповів Роман.

Все ж Сасанчин намагається не втрачати позитивний настрій.

"Я навіть не пам'ятаю, щоб останні рази мене так сильно коматозило, я просто горів цілу ніч. Сподіваюся, що воно пройде", - зазначив співак.

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