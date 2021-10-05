Солістка групи "Go_A" Катя Павленко поділилася своєю думкою про популярність

Група "Go_A" в 2021 році посіла п'яте місце на пісенному конкурсі "Євробачення", повідомляє Politeka.net. Після цього про колектив заговорила вся Європа, проте поки групі не вдалося стати ще популярнішою.

У новому інтерв'ю славі Дьоміну на "Слава+" Катя Павленко відповіла на питання, чому "Go_A" поки не стала такою ж відомою, як Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, і "Океан Ельзи".

"У нас немає такого прагнення, нам зараз все вистачає, ми зараз їдемо виступати в Європу, ми співаємо українською мовою і люди нам підспівують", - поділилася Катя.

За словами співачки, без будь-якої реклами група збирає багато глядачів, і це не тільки українці. Як зазначила артистка, що на виступ "Go_A" приїжджають навіть з США. Артистка розуміє, що це "відгомони" Євробачення.

Павленко зазначила, що не хоче потрапити в "ешелон зірок у стразах".

"У нас немає прагнення потрапити у формат радіостанцій, в ешелон рок-зірок, типу в "стразах". У нас зовсім інша історія, у нас мета робити якусь концептуальну музику. Так, ми зробили "Солов'я", так, ми зробили "Шум " такими більше форматними... зараз ми рухаємося в бік концептуальних пісень", - підкреслила Павленко.

Зазначимо, раніше Катерина Павленко на шоу "Співають всі" заявила, що українському шоу-бізнесу не вистачає артистів, за якими піде молодь.

"Погодьтеся, наша молодь не піде, вибачте мене, шановні артисти, за стразами, за тим, що було десять років тому, вона піде за червоними шкарпетками, за справжнім", - сказала солістка "Go_A".

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