Український комік Євген Кошовий, зірка "Квартал 95", викликав фурор свіжим сімейним фото
Як пише Politeka.net, Євген Кошовий поділився знімком на своїй сторінці в Instagram. Артист "Кварталу 95" з 2007 року одружений на зірці шоу-балету Ксенії. У пари дві дочки 13-річна Варвара і 7-річна Серафима.
Варю Кошову багато хто запам'ятав за її виступами на шоу» Розсміши коміка «і " Голос. Діти"» Однак дівчина вже помітно виросла, і дізнатися її на новому фото змогли не всі. Варвара вже наздоганяє по зростанню батька.
"Сімейка", - коротко підписав знімок Євген Кошовий.
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Варвару Кошову засипали компліментами.
"Варя така красуня стала", "Вся сім'я чудова. А ось старша дівчинка просто красуня", "Нічого собі Варвара виросла!!!! Всі звичайно гарні, але Варя красуня», «Блііін. Коли доця встигла так підрости? Ще недавно малявка на сцені в Лізі сміху виступала", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" влаштував вдома релакс, використавши домашніх вихованців.
Як повідомляла Politeka, старша дочка Кошового з "Квартал 95" вразила видом на сімейній прогулянці.
Також Politeka писала, що дружина Кошового з "Квартал 95" блиснула розтяжкою, сівши на шпагат перед дзеркалом: "Фізкульт Привіт"