Знаменитий український хореограф, ведучий і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав себе в новому образі

Відомий хореограф багато років ходить з лисою головою, пише Politeka.net. Важко уявити Влада Яму з волоссям, хоча він неодноразово показував свої фото до популярності, де красується зі світлою шевелюрою.

Однак цього разу артист перевершив всі очікування, ставши брюнетом. Хореографу підібрали зухвалий образ з чорним волоссям, стильними окулярами і плащем в стилі головного героя "Матриці". Артист також показав поруч з собою свою колегу Катерину Кухар в образі Круелли: "Вау!", - сказала вона.

Варто зазначити, що кадри були зняті в рамках шоу "Танці з зірками", ефір якого був присвячений фільмам.

Одного разу Влад Яма розповів, чому вирішив голитися налисо. Як виявилося, він вирішив змінити імідж. Однак після зміни зачіски артист більше не виступав у турнірах, адже так не прийнято.

"Я розумів, що для бального танцюриста це дуже нетипово. Тоді я не знав жодного відомого танцюриста з лисою головою. Вони всі мали пишні шевелюри. Але коли я врешті-решт зважився, то це стало моєю "фішкою", дозволило мені виділитися серед інших, стало моєю особливістю. Це було ще під час першого сезону "Танців з зірками"", - розповів Яма.

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