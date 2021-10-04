Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, розповіла про поїздку на поїзді

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною ведучою на українському ТБ. Зірка нещодавно народила третю дитину, яку з Юрієм Горбуновим вирішили назвати Данилом. Катя після появи малюка відразу повернулася до роботи. Не забуває Осадча і про Instagram, де постійно ділиться з українцями найцікавішим.

Днями телеведуча вирушила у своє перше відрядження після пологів. І ось Катя в Instagram вирішила показати, як вона їхала в поїзді. Осадча поділилася краєвидами з вікна, показавши ранковий пейзаж.

"Єдиний бонус поїзда-неймовірний осінній ранковий пейзаж", - написала під фото Катя.

На другому сторіс зірка вже лежала на своєму місці в купе. Телеведуча зробила селфі і підписала фотографію, розповівши про мінуси поїздки в поїзді:

"Все інше-класика жанру. Вологі ліжка і шумлять всі деталі купе. Поспала пару годин".

"А ви спите в поїздах?",- запитала Катя.

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