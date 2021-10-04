Українська телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, розповіла про поїздку на поїзді
Як пише Politeka.net, Катя Осадча є успішною ведучою на українському ТБ. Зірка нещодавно народила третю дитину, яку з Юрієм Горбуновим вирішили назвати Данилом. Катя після появи малюка відразу повернулася до роботи. Не забуває Осадча і про Instagram, де постійно ділиться з українцями найцікавішим.
Днями телеведуча вирушила у своє перше відрядження після пологів. І ось Катя в Instagram вирішила показати, як вона їхала в поїзді. Осадча поділилася краєвидами з вікна, показавши ранковий пейзаж.
"Єдиний бонус поїзда-неймовірний осінній ранковий пейзаж", - написала під фото Катя.
Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."
Сонце і тепло до +21 порадують українців, холоди тимчасово відступлять: свіжий прогноз
Нікітюк в міні-купальнику розкуто показала форми зблизька: "Целюліту точно не буде"
Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Перехід на зимовий час в Україні: коли і в який бік потрібно перевести стрілки
На другому сторіс зірка вже лежала на своєму місці в купе. Телеведуча зробила селфі і підписала фотографію, розповівши про мінуси поїздки в поїзді:
"Все інше-класика жанру. Вологі ліжка і шумлять всі деталі купе. Поспала пару годин".
"А ви спите в поїздах?",- запитала Катя.
Нагадаємо, Горбунов в образі Остапа Бендера відкрив інтригу, що чекає глядачів на "Танцях з зірками"
А ще Politeka писала, що Горбунов влаштував спекотні Танці з головним хореографом" Танців з зірками " Шоптенко
Також Politeka повідомляла, що Горбунов, який мріє про доньку, засвітив Осадчу в домашньому вигляді без макіяжу