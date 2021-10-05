Популярна українська співачка Надя Дорофєєва записала жартівливе відео
Відома артистка вже більше 10 років будує стосунки зі співаком і блогером Володимиром Дантесом, повідомляє Politeka.net.
Пара познайомилася на одному із заходів, і Володимир практично відразу закохався в красуню.
Закохані після чотирьох років відносин уклали шлюб - у 2015 році.
Дотепер у подружжя немає дітей, і це питання турбує їх шанувальників. В одному з інтерв'ю Надя розповіла, чому поки вони не наважуються завести дитину.
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За словами Наді, справа зовсім не в кар'єрі, як деякі думають.
"Досі ми з Вовою ніби не готові. Якось так. Це питання у нас постійно фігурує, постійно", - розповіла співачка, зазначивши, що вона і її чоловік не збираються заводити дітей під тиском суспільства.
У новому сторіс Instagram Надя записала жартівливе відео, пом'янувши тему дітей.
На кадрах Надя сміялася, голосно наспівуючи пісню INSTASAMKІ- "Juicy". При цьому Володимир Дантес посміхався, сидячи за кермом.
Дорофєєва активно трясла головою, і "божеволіла": "Давай мені гроші неси!",- вигукувала слова з пісні виконавиця.
"Ось, що відбувається з парами, у яких немає дітей", - підписала відео зірка.
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