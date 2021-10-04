Блогерша Даша Квіткова розповіла, чому після народження сина ображалася на чоловіка

Як повідомляє Politeka.net, популярний телеведучий і головний герой шоу "Холостяк" Микита Добринін і його дружина блогерка Даша Квіткова нещодавно стали батьками. На своїх сторінках в Instagram пара показує все своє життя, а тепер ще й дитину, яку назвали Левом. Тепер Даша в сторіс відповіла на запитання шанувальників і розповіла про проблеми, які виникли після народження сина.

Виявилося, що в перший місяць Даша ображалася на чоловіка через його зайнятість, тоді як їй доводилося займатися дитиною.

"По першому місяцю. Була образа на чоловіка? Мовляв, йому легше, а ти вдома під замком", - запитали у квіткової фоловери.

На це дівчина зізналася: "була. Вона мене мучила до півтора місяця. Так сталося, що у Микити випали дати зйомок тревел проекту на дати першого місяця життя нашого сина. Я записувала відео в сльозах, говорила про те, що так не чесно. Поки Микита не став повноцінно допомагати, не посунув роботу – образа дуже з'їдала".

За словами Даші, вони з чоловіком дуже довго обговорювали цю тему і вирішували проблеми, і зараз все налагодилося.

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