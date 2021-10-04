Хореограф Ілона Гвоздьова поділилася враженнями від п'ятого ефіру" Танців з зірками " після сварки з Катериною Кухар

Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова стала запрошеною суддею на п'ятому ефірі "Танців з зірками". (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). Хореограф під час ефіру посварилася з постійною суддею, примою-балериною Катериною Кухар. Ілона попросила не використовувати Катю балетну термінологію при оцінці бального танцю Станіслава Горуна і Преапа Даніелла. Кухар різко відповіла на зауваження:

"Там, де ти вчилася, я викладаю".

Вже після ефіру Ілона опублікувала в Instagram враження про п'ятий ефір"Танців з зірками".

"Хочу написати пост про п'ятий ефір, поки ще голова і серце наповнені емоціями і думками. Коли Володимир Завадюк запросив мене в журі це була несподіванка, але не буду викручуватися, я зраділа, тому що після перемоги на "Танцях з зірками" як і кожному досвідченому танцівнику на цьому паркеті - я хотіла більше !!!.

Скажу вам чесно-бути членом журі дуже важко:

- це відповідальність

- це тиск з боку учасників і з боку глядачів

- це стрес більше, ніж на паркеті

- це хвилювання не тільки за свою пару, коли ти танцюєш, а відразу за всіх учасників

- це страх не виправдати надії глядачів і очікувань учасників

- це страх залишитися чесним з собою, своїми думками і бути справедливою до учасників проекту

- це суцільний адреналін

- це прямий ефір", - написала Гвоздьова.

Фанати почали коментувати публікацію Ілони:

"Ілоночка, ви коли танцюєте на вас хочеться дивитися це красиво і це ваш світ. Але в судді вам не треба, це не ваше", "ви зірка, але не "та", яка вчора так ганьбила своїх вчорашніх колег. Працюйте над своєю промовою, емоціями і будьте схожі сама на себе", " поважаю Вас як танцівницю, але в журі вам робити поки нічого. Моя думка: поки не доросли до професійного рівня інших членів журі. Вибачити".

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