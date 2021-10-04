Хореограф Ілона Гвоздьова поділилася враженнями від п'ятого ефіру" Танців з зірками " після сварки з Катериною Кухар
Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова стала запрошеною суддею на п'ятому ефірі "Танців з зірками". (Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця). Хореограф під час ефіру посварилася з постійною суддею, примою-балериною Катериною Кухар. Ілона попросила не використовувати Катю балетну термінологію при оцінці бального танцю Станіслава Горуна і Преапа Даніелла. Кухар різко відповіла на зауваження:
"Там, де ти вчилася, я викладаю".
Вже після ефіру Ілона опублікувала в Instagram враження про п'ятий ефір"Танців з зірками".
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"Хочу написати пост про п'ятий ефір, поки ще голова і серце наповнені емоціями і думками. Коли Володимир Завадюк запросив мене в журі це була несподіванка, але не буду викручуватися, я зраділа, тому що після перемоги на "Танцях з зірками" як і кожному досвідченому танцівнику на цьому паркеті - я хотіла більше !!!.
Скажу вам чесно-бути членом журі дуже важко:
- це відповідальність
- це тиск з боку учасників і з боку глядачів
- це стрес більше, ніж на паркеті
- це хвилювання не тільки за свою пару, коли ти танцюєш, а відразу за всіх учасників
- це страх не виправдати надії глядачів і очікувань учасників
- це страх залишитися чесним з собою, своїми думками і бути справедливою до учасників проекту
- це суцільний адреналін
- це прямий ефір", - написала Гвоздьова.
Фанати почали коментувати публікацію Ілони:
"Ілоночка, ви коли танцюєте на вас хочеться дивитися це красиво і це ваш світ. Але в судді вам не треба, це не ваше", "ви зірка, але не "та", яка вчора так ганьбила своїх вчорашніх колег. Працюйте над своєю промовою, емоціями і будьте схожі сама на себе", " поважаю Вас як танцівницю, але в журі вам робити поки нічого. Моя думка: поки не доросли до професійного рівня інших членів журі. Вибачити".
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