Екс-обранець "Холостячки", комік Олександр Еллерт, з'явився в компанії відомої українки
Комік і ведучий заходів Олександр Еллерт і актриса Ксенія Мішина познайомилися на шоу "Холостячка", повідомляє Politeka.net.
Пара продовжила будувати відносини після проекту, але вони тривали недовго. Влітку Мішина і Еллерт оголосили про розставання. При цьому пара не розкрила причин такого рішення, але стало зрозуміло, що розрив стався після сварки.
"Якби я писала книгу про цей рік свого життя, на неї б зняли драму", - написала актриса, коментуючи розставання.
Еллерт же в недавньому інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що досі надсилає Ксенії квіти.
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"Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось в таких ми відносинах", - заявив комік.
Зараз колишні закохані продовжують будувати свої кар'єри.
А нещодавно Еллерт опублікував фото в сторіс, з'явившись в компанії відомої українки - телеведучої Юлії Крауз.
Обидва були в білому одязі, і влаштували фотосесію на природі.
"Фотосешн", - підписала грайливі фото телеведуча теж брюнетка з довгим волоссям, як і Мішина.
Зазначимо, Юлія Крауз крім того, що телеведуча, також вона веде різні заходи.
Нагадаємо, що Олександра Еллерта засікли з дамою, поки Мішиної немає в Україні
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