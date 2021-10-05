Учасник "Холостячки"прокоментував свою участь і вигнання з шоу

Як повідомляє Politeka.net, учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Ілля Закорецький у своєму Instagram розповів все, що думає щодо проекту і свого вигнання головною героїнею. Хлопець опублікував на своїй сторінці миле фото в білосніжній сорочці і прокоментував свою участь і вигнання.

Так, за словами Іллі, він засмутився, що так швидко покинув проект, адже не встиг сповна розкритися перед Златою. Однак, каже, що йому прикро не через те, що він покинув шоу, а через те, що інші всі залишилися.

"Знаю одне, якби я не прийшов на проект, я б шкодував потім все життя, що упустив таку можливість... це не змагання, не боротьба. Тут немає других, п'ятих або десятих місць. Цей проект про відносини і можливість побудувати відносини, і, може бути, навіть сім'ю. Тому не важливо, яким я пішов з церемонії! Першим або останнім ... якщо покинув проект, значить, Злата не моя і не зі мною", - написав Закорецький.

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