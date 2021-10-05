Учасник "Холостячки"прокоментував свою участь і вигнання з шоу

Як повідомляє Politeka.net, учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Ілля Закорецький у своєму Instagram розповів все, що думає щодо проекту і свого вигнання головною героїнею. Хлопець опублікував на своїй сторінці миле фото в білосніжній сорочці і прокоментував свою участь і вигнання.

Злата Огневич, Холостячка

Так, за словами Іллі, він засмутився, що так швидко покинув проект, адже не встиг сповна розкритися перед Златою. Однак, каже, що йому прикро не через те, що він покинув шоу, а через те, що інші всі залишилися.

Популярні новини зараз

Екс-чоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке..."

Катерина Осадча сіла в український потяг і залишилась незадоволена: "Спала пару годин"

Трагічно закінчилося життя відомого актора-красеня: "Доля так жорстоко обійшлася з ним"

Осадча зізналася, від чого відмовилася через народження дитини: "Два місяці без..."

Переможець "Голосу країни" і його вагітна наречена не можуть жити у подарованій квартирі: "Вмираю від болю"
Показати ще

"Знаю одне, якби я не прийшов на проект, я б шкодував потім все життя, що упустив таку можливість... це не змагання, не боротьба. Тут немає других, п'ятих або десятих місць. Цей проект про відносини і можливість побудувати відносини, і, може бути, навіть сім'ю. Тому не важливо, яким я пішов з церемонії! Першим або останнім ... якщо покинув проект, значить, Злата не моя і не зі мною", - написав Закорецький.

Нагадаємо, "Холостячка" Злата Огневич полоскотала нерви фанатів в модному тренчі: "Зваблива".

Як повідомляла Politeka, Огневич на романтичному побаченні з фаворитами "Холостячки" посварила українців: "Завжди знайдеться козлик, який...".

Також Politeka писала, що Учасник "Холостячки" осоромився на побаченні, Огневич не стримала сміх: "Класний початок...".