Син Олексія Потапенка (Потап) та Ірини Горової Андрій поділився потаємним.
Як повідомляє Politeka.net, син відомого репера і продюсера Олексія Потапенка і його колишньої дружини Ірини Горової Андрій, дав відверте інтерв'ю в програмі "Зірковий шлях", в якому розкрив несподівану правду про себе.
Так, за словами Андрія, попри свою публічність і активність, він інтроверт і йому важко заводити дружбу з новими людьми.
"Насправді я скажу, всі будуть зараз в шоці, але я інтроверт. Мені дуже складно знайомиться з людьми. Ну ось дуже складно. Просто якось незручно підходити до людей і говорити: "Привіт, давай дружити", - зізнався син Потапа.
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Відзначимо, що в цьому ж інтерв'ю Андрій розповів, що йому заважає жити Популярність батьків. За словами хлопця, багато хто дружить з ним тільки через те, що він син Потапа. Також зізнається, що до нього часто підходять на вулиці з проханням сфотографуватися.
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