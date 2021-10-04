Українська співачка Настя Каменських, яка одружена з репером і продюсером Потапом (Олексієм Потапенко), похвалилася зовнішністю на нових фото.

Відома артистка виблискує фігурою в різних нарядах, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня похвалилася стрункими ногами в тугих легінсах.

Співачка влаштувала ефектну фотосесію, надівши ще й довгу толстовку, а на її ногах стильно виглядали черевики на підборах.

Зірка позувала біля камери, і навіть задерла ногу.

"Вриваємося в новий тиждень ⚡️

Особисто у мене на нього мільйон планів! А у вас?",- написала Настя Каменських, розповівши про свої мільйони.

За п'ять годин пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Хорошого та продуктивного Всім тижня 😍😍😍😍🔥🔥 не хворійте 😍", "Шикарна жінка просто😍😍😍😍😍 люблю", "Вогняна 🔥", "🔥🔥🔥і у мене😍 не за горами іспит по водінню 🙌 Сподіваюся, здам з першого разу 😍!", "Крутишка улюблена🔥 🔥 🔥", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, на початку вересня Настя Каменських зізналася, що набрала зайву вагу, до якої призвели постійні гастролі, стреси і неправильне харчування. Однак зірка зуміла взяти волю в кулак, і скинула зайве, створивши тіло своєї мрії. Зараз вона виглядає ідеально.

Нагадаємо, Каменських показала ходу "королеви", виблискуючи схудлою фігурою

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