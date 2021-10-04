Відома українська телеведуча Леся Нікітюк ретельно слідкує за фігурою, тому регулярно відвідує спортзал.

Як пише Politeka.net, 33-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка відома українцям завдяки проєктам "Хто зверху", "Ле Маршрутка", "Хто проти блондинок" тощо, може похвалитися близькою до ідеалу фігурою. У своєму Instagram, де за телеведучою слідкує майже чотири мільйони людей, Нікітюк часто розповідає, що для того, щоб підтримувати фігуру, вона регулярно ходить до спортзалу.

Цього разу Леся опублікувала фото, на якому приміряла боксерські рукавиці. Телеведуча була одягнена в білий топ та зелені спортивні шорти, які підкреслили її стрункі ноги.

"Good morning ) Бігом всі на тренування!!!Бо целюліт так і хоче з-під шортиків виглянути😎

Я от сплю ще насправді, то вчорашня фотка🤣Але те, що мені дуже цікаво хто з вас яким спортом займається - це факт👇🏻👇🏻👇🏻

Напишіть в коментах😌", - поцікавилася Леся в шанувальників.

Фанати Нікітюк поставили понад 40 тисяч лайків та написали багато коментарів.

"Дзюдо 💁‍♀️😃", " Балет 😂🔥", " Кікбоксинг 🥊🥊", " Настільний теніс", "Фітнес, стретчинг 🔥", " Таеквон-до 😊 + тренажерний зал 🔥", " Займалася великим тенісом 6 років. З 4х років катаюся на лижах, ковзанах, роликах) ну і звичайно ж ходжу в спорт зал))", " Пауерліфтинг💪🏻. А ще працюю персональним тренером у фітнес клубі 😁", " Я з понеділка, обіцяю 😆🤞", " красуня яка 🔥", " Мій спорт - біг на роботу щоранку 😂", " Спорт це круто, мене бадьорять танці 😍😍😍 Дуже класно себе почуваю коли танцюю, здійснені всі групи м'яз 🔥🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк осоромилася під час дефіле в спортивному залі: "Малятко на мільйон".

Нагадаємо, що Притула засмущав Нікітюк перед об'єктивами камер: "На цій прекрасній ноті я...".

A ще Politeka повідомлялa, що Козловський, Астаф'єва та інші зірки здивувалися перетворенню Нікітюк: "Вже можна заміж".