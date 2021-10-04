Українська співачка Санта Дімопулос показала красиву заручальну каблучку, яку їй подарував чоловік.
Як пише Politeka.net, 34-річна Санта Дімопулос прославилася після участі у відомому жіночому колективі "Віа Гра", який продюсує Костянтин Меладзе. Як відомо, із першим чоловіком шоуменом Андрієм Джеджулою, із яким співачка прожила три роки у цивільному шлюбі, стосунки не склалися. Коли їхньому сину Даніелю було два роки пара зі скандалом розійшлася.
Пізніше Дімопулос познайомилася зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, за якого у 2015 році вийшла заміж. Через чотири роки після весілля у пари народилася дочка Софія, якій цього року виповнилося два рочки.
У своєму Instagram Санта Дімопулос показала красиву діамантову каблучку, яку їй подарував Кучеренко на заручини.
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"6 років шлюбу як один день", - написала співачка.
Зараз співачка з сім’єю перебуває в Лондоні, де її чоловік бере участь у марафоні. У столиці Великої Британії Санта відвідала музеї та ресторани, про що розповіла шанувальникам.
"London 🇬🇧. Обожнюю це місто і мені завжди мало 😅 Тут стільки заходів, виставок, музеїв, шоу ...", - написала Санта.
Шанувальники поставили лайки та написали коментарі.
"Красуня ❤️🔥❤️", " 😍 а можна Ваші улюблені ресторани в Києві? Та і в цілому в Україні♥️", " Dama de Elche ресторан 🔥", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що Дімопулос пояснила своє ставлення до учасників нових "Танців з зірками": "Коли дивлюся, моє перше почуття...".
Нагадаємо, що Дімопулос зізналася, що відчувала, повернувшись на "Танці з зірками": "Коли танцювати потрібно з Максом Чмерковським...".
A ще Politeka повідомлялa, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос стане запрошеною суддею: "Так, вона була бджілкою на паркеті".