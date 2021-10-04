Українська співачка Санта Дімопулос показала красиву заручальну каблучку, яку їй подарував чоловік.

Як пише Politeka.net, 34-річна Санта Дімопулос прославилася після участі у відомому жіночому колективі "Віа Гра", який продюсує Костянтин Меладзе. Як відомо, із першим чоловіком шоуменом Андрієм Джеджулою, із яким співачка прожила три роки у цивільному шлюбі, стосунки не склалися. Коли їхньому сину Даніелю було два роки пара зі скандалом розійшлася.

Пізніше Дімопулос познайомилася зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком, за якого у 2015 році вийшла заміж. Через чотири роки після весілля у пари народилася дочка Софія, якій цього року виповнилося два рочки.

У своєму Instagram Санта Дімопулос показала красиву діамантову каблучку, яку їй подарував Кучеренко на заручини.

"6 років шлюбу як один день", - написала співачка.

Зараз співачка з сім’єю перебуває в Лондоні, де її чоловік бере участь у марафоні. У столиці Великої Британії Санта відвідала музеї та ресторани, про що розповіла шанувальникам.

"London 🇬🇧. Обожнюю це місто і мені завжди мало 😅 Тут стільки заходів, виставок, музеїв, шоу ...", - написала Санта.

Шанувальники поставили лайки та написали коментарі.

"Красуня ❤️🔥❤️", " 😍 а можна Ваші улюблені ресторани в Києві? Та і в цілому в Україні♥️", " Dama de Elche ресторан 🔥", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Дімопулос пояснила своє ставлення до учасників нових "Танців з зірками": "Коли дивлюся, моє перше почуття...".

Нагадаємо, що Дімопулос зізналася, що відчувала, повернувшись на "Танці з зірками": "Коли танцювати потрібно з Максом Чмерковським...".

A ще Politeka повідомлялa, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос стане запрошеною суддею: "Так, вона була бджілкою на паркеті".