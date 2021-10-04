Актор Сергій Писаренко, зірка "Дизель шоу", показав новий образ для майбутніх епізодів проекту

Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко став популярним коміком, заявивши про себе в команді КВК "повітове місто". Актор постійно виступає в парі з другом Євгеном Нікішиним. Разом зірки знімаються і в "Дизель шоу". Не забуває Сергій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Писаренко був у шапці-козирку, жилетці, футболці та штанях. У такому вигляді Сергій стояв на балконі, демонструючи свій "бандитський" образ.

"Здається в наступних випусках # дизель шоу я буду виключно в образі бандитів", - написав Писаренко.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:

"Дак типаж...хоча мініатюра про Одеського лоха зі Сморигіним, де ви мент, дуже круто вписалися в образ.Напевно Одеський поліцейський - він інший", "Вам підходить", "мені, чомусь, рибалки нагадує".

Нагадаємо, зірки "Дизель шоу" Писаренко і Нікішин здивували відносинами поза сценою

А ще Politeka повідомляла, що зірки "Дизель шоу" пішли один на одного з кулаками, спливли подробиці

Також Politeka писала, що зірка "Дизель шоу" Писаренко нарвався на критику через кадри з сином-підлітком



