Актор Сергій Писаренко, зірка "Дизель шоу", показав новий образ для майбутніх епізодів проекту
Як пише Politeka.net, Сергій Писаренко став популярним коміком, заявивши про себе в команді КВК "повітове місто". Актор постійно виступає в парі з другом Євгеном Нікішиним. Разом зірки знімаються і в "Дизель шоу". Не забуває Сергій і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Писаренко був у шапці-козирку, жилетці, футболці та штанях. У такому вигляді Сергій стояв на балконі, демонструючи свій "бандитський" образ.
"Здається в наступних випусках # дизель шоу я буду виключно в образі бандитів", - написав Писаренко.
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Фанати поставили понад 100 лайків і написали коментарі:
"Дак типаж...хоча мініатюра про Одеського лоха зі Сморигіним, де ви мент, дуже круто вписалися в образ.Напевно Одеський поліцейський - він інший", "Вам підходить", "мені, чомусь, рибалки нагадує".
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