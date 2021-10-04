Телеведуча Катя Осадча відповіла українцям, яких обурили її "пригоди" з поліцією

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча Катя Осадча нещодавно потрапила в скандал. Зірка через зйомки спізнювалася на поїзд до Києва, і їй на допомогу прийшла поліція. Знімальну групу "Світського життя" доставили на вокзал у поліцейському фургоні, і це обурило деяких українців.

Тепер у своєму Instagram Катя вирішила порозумітися за цю ситуацію. Телеведуча виклала в мережі миле фото з новонародженим сином на руках і розповіла, що в той день сильно поспішала зі зйомок до свого малюка.

"Я хочу вибачитися перед усіма, кого обурив мій недавній пост про те, як поліція допомогла мені встигнути на поїзд після пізньої зйомки", - написала телеведуча. Зірка пояснила, що в той день через затримку на зйомках вона зі своєю командою спізнювалася на потяг і з вдячністю відгукнулася на пропозицію допомогти. "Тому, прошу вибачення за цей випадок, поспіх годуючої мами з роботи не повинна була стати скандалом", - підсумувала Осадча.

Нагадаємо, Катерина Осадча сіла в український потяг і виявилася незадоволена: "Спала пару годин".

Як повідомляла Politeka, Осадча опинилася в літаку з незвичайною попутницею і зізналася, куди хоче полетіти: "Все попереду".

Також Politeka писала, що Осадча, яка поїхала без новонародженого сина, опинилася в поліцейській машині: "З мигалками і сиреною...".