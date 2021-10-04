Відома актриса Ксенія Мішина вразила новою фотосесією у відвертому образі.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею першого сезону шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу актриса збентежила новим відео з гарячої фотосесії, на якому з'явилася в спокусливому образі.

На кадрах Ксенію можна побачити в декількох різних нарядах, і всі вони досить відверті. На деяких фрагментах зірка позує фотографу в темному піджаку, під яким немає білизни, а принади вона прикриває розкішним довгим волоссям. Також на деяких кадрах її можна побачити в красивому мереживному бюстгальтері чорного кольору, і коричневому топі цікавого фасону.

У підписі до публікації Мішина написала: "Професія актор вимагає занурення і в себе і в інших, нам дійсно важливо взаємодіяти і розуміти, відчувати один одного. Інакше творчість неможливо, ну не народиться щось нове і все".

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