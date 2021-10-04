Українська співачка Олександра Зарицька, солістка гурту KAZKA та учасниця "Танців з зірками", показала незвичайний образ

Як пише Politeka.net, Зарицька з гуртом KAZKA заявила про себе на проекті "Х-Фактор", де заспівала свій перший хіт "Свята". Після цього співачка випустила безліч популярних пісень, пробувала себе в національному відборі на Євробачення, а також прийняла виклик і пішла на "Танці з зірками". Зірка відразу завоювала серця суддів, а в останньому випуску отримала 28 балів за свій танець. Не забуває Олександра і про соціальну мережу Instagram, де постійно радує українців новим і цікавим контентом.

На новому відео, яке Зарицька опублікувала в Instagram, Олександра була в зеленій Панамі. Співачка співала пісню, поки їхала в автомобілі.

"Приймаю тільки компліменти з приводу цієї Панами. Хейтери, не пишіть", - написала Олександра Зарицька під фотографією.

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