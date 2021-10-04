Відома співачка Аліна Гросу поділилася подробицями стосунків з мамою

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка після розлучення почала зустрічатися з героєм своїх кліпів Романів Полянським, поділилася спогадами про своє дитинство. Як відомо, майбутня зірка почала свою кар'єру з трьох років, а її продюсером була мама. І хоча Анна Гросу не лаяла і не карала дочку, але в три роки посадила дитину на дієту. Про це Аліна розповіла в програмі "ЖВЛ".

За словами співачки, вона швидко набирала вагу через те, що її відгодовували люблячі бабусі. Але в якийсь момент її вага стала проблемою.

"Мене сфоткали біля садка, там стоячи кущ такий великий. А я вже була більше, ніж той кущ. Тоді мене посадили на дієту. Я говорила: "Я не знаю, що таке дієта, але я встану і піду з неї", - з гумором згадує Гросу.

Також Аліна поділилася, що мама завжди була поруч, вона її найближча людина. За словами артистки, мама - її найвідданіший фанат.

Нагадаємо, Горе в родині Аліни Гросу, співачка записала звернення до українців: "Коли в душі боляче...".

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