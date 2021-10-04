Известная певица Алина Гросу поделилась подробностями отношений с мамой

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая после развода начала встречаться с героем своих клипов Романов Полянским, поделилась воспоминаниями о своем детстве. Как известно, будущая звезда начала свою карьеру с трех лет, а ее продюсером была мама. И хотя Анна Гросу не ругала и не наказывала дочь, но в три года посадила малышку на диету. Об этом Алина рассказала в программе "ЖВЛ".

По словам певицы, она быстро набирала вес из-за того, что ее откармливали любящие бабушки. Но в какой-то момент ее вес стал проблемой.

"Меня сфоткали возле садика, там стоя куст такой большой. А я уже была больше, чем тот куст. Тогда меня посадили на диету. Я говорила: "Я не знаю, что такое диета, но я встану и уйду с нее", - с юмором вспоминает Гросу.

Также Алина поделилась, что мама всегда была рядом, она ее самый близкий человек. По словам артистки, мама – ее самый преданный фанат.

Напомним, Горе в семье Алины Гросу, певица записала обращение к украинцам: "Когда в душе больно...".

Как сообщала Politeka, Алина Гросу сообщила о невосполнимой потере, звезда лишилась родного человека: "Очень больно".

Также Politeka писала, что Алину Гросу вся в черном поразила кадрами в сугубо мужской компании: "Куда Полянского дели".