Известная певица Алина Гросу поделилась подробностями отношений с мамой
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая после развода начала встречаться с героем своих клипов Романов Полянским, поделилась воспоминаниями о своем детстве. Как известно, будущая звезда начала свою карьеру с трех лет, а ее продюсером была мама. И хотя Анна Гросу не ругала и не наказывала дочь, но в три года посадила малышку на диету. Об этом Алина рассказала в программе "ЖВЛ".
По словам певицы, она быстро набирала вес из-за того, что ее откармливали любящие бабушки. Но в какой-то момент ее вес стал проблемой.
"Меня сфоткали возле садика, там стоя куст такой большой. А я уже была больше, чем тот куст. Тогда меня посадили на диету. Я говорила: "Я не знаю, что такое диета, но я встану и уйду с нее", - с юмором вспоминает Гросу.
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Также Алина поделилась, что мама всегда была рядом, она ее самый близкий человек. По словам артистки, мама – ее самый преданный фанат.
Напомним, Горе в семье Алины Гросу, певица записала обращение к украинцам: "Когда в душе больно...".
Как сообщала Politeka, Алина Гросу сообщила о невосполнимой потере, звезда лишилась родного человека: "Очень больно".
Также Politeka писала, что Алину Гросу вся в черном поразила кадрами в сугубо мужской компании: "Куда Полянского дели".