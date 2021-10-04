Певица Алина Гросу поделилась личным, потеряв близкого человека

26-летняя артистка, узнав о смерти родной бабушки, которую очень любила, все равно провела запланированный концерт в Харькове. О своих переживаниях певица рассказала в "сториз" в Инстаграм уже после выступления, передает Politeka.net.

"К сожалению, или к счастью, жизнь артиста не зависит ни от каких обстоятельств. Несмотря на все, что происходит в жизни, если у меня есть концерт - я все равно выступаю. Даже, когда в душе больно, самое главное, чтобы людям в зале все равно было интересно, весело и хорошо", - заявила Гросу.

Также Алина поблагодарила харьковчан за теплый прием: "Спасибо вам большое за тонны эмоций, аплодисменты, отдачу, за столько приятных мгновений. Я получила действительно дикое удовольствие от нахождения рядом с вами и приятно, что вы, по итогу, танцевали все. Для меня это большой подарок".

До этого певица растрогала публику фото с бабушкой. Алина рассказала, что Клавдия Ивановна растила ее с 9 дней, "научила ходить, говорить и немножко петь".

Напомним, Алину Гросу вся в черном поразила кадрами в сугубо мужской компании.

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