Співачка Оля Полякова відгрохала собі маєток в 80 км від Києва, куди збігає кожен раз, коли хоче насолодитися природою і сільською тишею.

Разом з 37-річною блондинкою на півострові біля селища Старе живе і її сім'я. Так, в нових "сторіз" в Instagram Полякова засвітила незвичайну подружку молодшої дочки Аліси - одного зі своїх домашніх улюбленців велику собаку на прізвисько Хазумі, передає Politeka.net.

Оля з донькою обривали горіхи у власному саду, коли до них приєдналася собака.

"Хазуми, хочеш горішок?, - жартома запитала співачка, - А не можна! Подивіться, яка величезна Хазумі... І цей хвостик, боже-боже!"

Поки Полякова розчулювалася своєю улюбленицею, її дочка присіла навпочіпки і дозволила Хазумі себе облизати.

"Аліса, фу!",- грізно прикрикнула Полякова, а дівчинка тільки сердито глянула на неї у відповідь.

Після горіхів і забав з Хазумі артистка розслабилася на лаві-гойдалці, оглядаючи розкішну територію з видом на річку.

"Що це за птах там сидить у мене? Каркнеш?",- Аліса сиділа на дереві неподалік, чим розсмішила матір.

Відзначимо, маєток Полякової включає особняк з фінського брусу, окремий літній будиночок з панорамними вікнами, басейн, баню, стайню і навіть ферму з кізочками та свинками.

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