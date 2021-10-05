Відома співачка Джамала показала в сторіс кадри зі своїм батьком Алімом Джамаладіновим.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Джамала, яка бере участь у шоу "Танців з зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу в сторіс артистка поділилася кумедними кадрами з батьком, на яких він хвалить її за танці.

Перед камерою Джамала і її батько позують в простих домашніх нарядах, співачка без гриму і яскравих образів, як на паркеті – спокійна і домашня, вона притискається до батька.

"До слова сказати. Головне, щоб батьки були здорові", - підписала одну з сторіс Джамала.

В інший батько хвалить її за танці: "Ти ж у мене не танцівниця, ти ж у мене професіоналка".

Також Джамала одним словом обмовилася, що її батькові Аліма Джамаладінову зробили операцію: "До слова сказати. Була дуже складна минулий тиждень. Папі зробили операцію".

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