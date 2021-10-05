Олександр Еллерт пригрозив "Холостячці" Ксенії Мішиній через нове фото в міні-топі.

Як передає Politeka.net, Олександр Еллерт прославився як переможець першого сезону шоу "Холостячка", де головною героїнею була Ксенія Мішина. Після проєкту у них закрутився роман, проте нещодавно стало відомо, що вони розірвали стосунки. Шанувальники не вірять їх розриву, і вірять, що пара все ще разом.

На своїй сторінці в Instagram Олександр Еллерт опублікував "загрозу" для своєї колишньої обраниці. Він написав, що скоро актрису заблокують в Instagram за такого роду фотографії.

"Скоро інста заблочит, за такий с**с", - прокоментував Олександр Еллерт.

Нагадаємо, що нещодавно Ксенія Мішина опублікувала незвичайне для себе фото на своїй сторінці в Instagram. Актриса показала себе в зухвалому образі на кадрі. На ній коричневий міні-топ, чорні штани й прозорі квадратні окуляри. І ось так виглядає фото, через яке Олександр Еллерт пригрозив Мішиній:

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