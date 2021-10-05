Співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", відповіла своїх хейтерам після нового ефіру.

Останнім часом зірку критикували за її незручні і навіть недоречні наряди на шоу «Холостяка». На думку багатьох користувачів мережі, Златі не йдуть ті сукні, які їй вибирають стилісти. А кольори нарядів мало відповідають її стилю.

Довгий час дівчина мовчала, але зараз зважилася нарешті висловитися з приводу всієї критики, що на неї обрушилася недавно:

"Відповім Всім хейтерам, які критикують Мій стиль на «Холостячку». Друзі, зробіть краще! Покажіть спочатку свій бекграунд, перш ніж засуджувати і обговорювати!"- висловила свою думку Злата.

Після цього Злата додала, що у неї недавно також пройшла нова зйомка з безліччю нових образів і їй ще є чим здивувати.

Раніше Огневич показала, як позувала в червоній сукні і з ременем на талії. Злата в такому вигляді гуляла по Добропарку, який знаходиться під Києвом. Зірка опублікувала кілька фото, демонструючи розкішну фігуру.

Причому в мережі далеко не всі позитивно оцінили образ зірки, як і раніше:

"Якось стилісти пропрацювали жахливо образ( вибачте, плаття огидне! Злата шикарна жінка і артистка", " Злата шикарна, але плаття ...як бачу не тільки мені не подобається, просто жах, ці Стрази недоречні ... звільніть терміново костюмера!!!!".

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