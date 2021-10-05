Блогерка та дружина екс-"Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова приголомшила одкровенням у своїх "сторіз" в Instagram.

23-річній дівчині, яка нещодавно вперше стала мамою, знадобилася медична допомога через дискомфорт у спині. Даша зробила МРТ і поділилася результатом у соцмережі, передає Politeka.net.

Виявляється, у неї є проблеми з хребтом. Але дружина Добриніна, схоже, знає, як з цим впоратися.

"МРТ показало, що у мене протрузії дисків хребта і дегеративно-дистрофічні зміни. Відповідно, я повертаюся на розтяжку і масажі, які мені дуже необхідні", - повідомила Даша.

Відзначимо, протрузія хребетного диска - це патологічний стан, при якому міжхребцевий диск чинить тиск на спинномозковий канал. Формується цей стан через остеохондроз — хронічне незапальне дегенеративне захворювання хребта.

Раніше ми розповідали, Квіткова зізналася, що страждає від специфічної алергічної реакції на шкірі. Висипання, за її словами, бувають на щоках, руках або плечах.

"Я завжди намагалася приховати це і придумувала причини, щоб оточуючі не здогадалися, що ці алергічні прояви завжди зі мною. Більшу частину життя я соромилася цього, морально було непросто. Зверталася до фахівців, радилася з кращими косметологами, але використання різних косметичних засобів не давали значного ефекту", - ділилася дружина "Холостяка", яка змирилася в підсумку зі своїм "нюансом".

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