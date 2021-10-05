Відомий хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський різко покинув Україну після п'ятого ефіру.
Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим хореографом і танцюристом. Він прославився більше ніж 10 років тому в Україні завдяки своїй участі в проєкті "Холостяк". Після він поїхав до США, де брав участь у танцювальних проєктах і здобував перемоги. Зараз Макс Чмерковський замінив Григорія Чапкіса в шоу "Танці з зірками"
Нещодавно відбувся 5 ефір" Танців з зірками", проєкт покинув Олексій Суровцев зі своєю напарницею Марією Колосовою. Відразу після шоу Макс Чмерковський покинув Україну. Він попрямував до себе додому, в США, до своєї сім'ї. У нього є дружина - Пету, і син - Шай. Раніше хореограф зізнавався, що буде літати додому після кожного ефіру.
"Майже вдома...", - написав танцюрист.
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