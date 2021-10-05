Відома українська співачка Міла Нітіч, яка брала участь в шоу "Голос країни-11", розповіла, що відбувається в Києві недалеко від будівлі Верховної Ради.

Артистка записала відео в центрі Києва і повідомила про вибухи, передає Politeka.net. За її словами, це точно не схоже на вибух салютів, адже стоїть великий гуркіт.

"Ми зараз знаходимося в Маріїнському парку. Я не знаю, що відбувається, але тут якісь божевільні просто вибухи. Якщо ви зараз чуєте - це шостий або сьомий залп. Я не розумію, що відбувається. Сьогодні біля Верховної Ради нібито повинні бути якісь мітинги", - поділилася артистка і додала: "На салют це точно не схоже, і чесно гуркіт просто страшний".

Дійсно, на кадрах в сторіс Instagram чути гучний гуркіт, але що відбувається поки невідомо.

Зазначимо, Міла Нітіч зараз займається розвитком сольної кар'єри після відходу від продюсера Володимира Бебешка.

За словами артистки, продюсер, після 10 років роботи, не хотів її відпускати. Як зазначала Нітіч в інтерв'ю на Ютуб-каналі "Ішхан не мовчить", Бебешко змушував співати її те, що вона не хотіла.

Відхід співачки продюсер сприйняв болісно, але зараз їхні стосунки трохи покращилися.

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