Відома українська співачка Міла Нітіч, яка брала участь в шоу "Голос країни-11", розповіла, що відбувається в Києві недалеко від будівлі Верховної Ради.
Артистка записала відео в центрі Києва і повідомила про вибухи, передає Politeka.net. За її словами, це точно не схоже на вибух салютів, адже стоїть великий гуркіт.
"Ми зараз знаходимося в Маріїнському парку. Я не знаю, що відбувається, але тут якісь божевільні просто вибухи. Якщо ви зараз чуєте - це шостий або сьомий залп. Я не розумію, що відбувається. Сьогодні біля Верховної Ради нібито повинні бути якісь мітинги", - поділилася артистка і додала: "На салют це точно не схоже, і чесно гуркіт просто страшний".
Дійсно, на кадрах в сторіс Instagram чути гучний гуркіт, але що відбувається поки невідомо.
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Зазначимо, Міла Нітіч зараз займається розвитком сольної кар'єри після відходу від продюсера Володимира Бебешка.
За словами артистки, продюсер, після 10 років роботи, не хотів її відпускати. Як зазначала Нітіч в інтерв'ю на Ютуб-каналі "Ішхан не мовчить", Бебешко змушував співати її те, що вона не хотіла.
Відхід співачки продюсер сприйняв болісно, але зараз їхні стосунки трохи покращилися.
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