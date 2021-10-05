Известная украинская певица Мила Нитич, которая участвовала в шоу "Голос країни-11", рассказала, что происходит в Киеве недалеко от здания Верховной Рады

Артистка записала видео в центре Киева и сообщила о взрывах, передает Politeka.net. По ее словам, это точно не похоже на взрыв салютов, ведь стоит большой грохот.

"Мы сейчас находимся в Мариинском парке. Я не знаю, что происходит, но тут какие-то сумасшедшие просто взрывы. Если вы сейчас слышите - это шестой или седьмой залп. Я не понимаю, что происходит. Сегодня возле Верховной Рады якобы должны быть какие-то митинги", - поделилась артистка и добавила: "На салют это точно не похоже, и честно грохот просто страшный".