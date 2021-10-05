Відома телеведуча Катя Осадча вибачилася за випадок з поліцією, який викликав обурення в українців

Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Катя Осадча потрапила в скандал. Зірку розкритикували за те, що вона прийняла допомогу від поліцій, і тепер їй довелося виправдовуватися перед українцями.

Все почалося з того, що Катя зі знімальною групою вирушила до Трускавця на зйомки сюжетів для "Світського життя". Там зірка затрималася і спізнювалася на поїзд до Києва, коли їй на допомогу прийшла поліція. Правоохоронці довезли знімальну групу з ведучою до вокзалу якраз вчасно. Все це Осадча показала в мережі, чим викликала бурхливу реакцію користувачів.

На сторінці програми "Зірковий шлях" опублікували фото Каті з поліцейськими з її з дитиною, а в підписі до публікації привели слова вибачень телеведучої за цей інцидент. "Мені вкрай важливо було встигнути на ранкове годування малюка, а враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на поїзд не було. Перепрошую за цей випадок", - сказала зірка.

І в цьому випадку користувачі розділилися на два табори - хтось підтримав зірку, а інші знову почали її критикувати: "Боже, які люди тільки злі. Ну допомогли і молодці, це поліцейським спасибі, а не Осадчої камені в город! Будьте добрішими і світ добрішим стане", "Цікаво, а чому люди взагалі були обурені? Чим? Вона комусь завадила по дорозі? Або просто заздрість?", "Мабуть, вона не може собі дозволити розкіш повноцінного декрету", "Така маленька дитина. Невже вона не в змозі піти в декрет?", "Як би подивилися поліцейські на звичайну жінку, якби вона підійшла з таким проханням".

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