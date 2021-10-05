Известная телеведущая Катя Осадчая извинилась за случай с полицией, который вызвал возмущение в украинцев

Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая Катя Осадчая попала в скандал. Звезду раскритиковали за то, что она приняла помощь от полиций, и теперь ей пришлось оправдываться перед украинцами.

Все началось с того, что Катя со съемочной группой отправилась в Трускавец на съемки сюжетов для "Світського життя". Там звезда задержалась и опаздывала на поезд в Киев, когда ей на помощь пришла полиция. Правоохранители довезли съемочную группу с ведущей до вокзала как раз вовремя. Все это Осадчая показала в сети, чем вызвала бурную реакцию пользователей.

На странице программы "Зірковий шлях" опубликовали фото Кати с полицейскими с ее с ребенком, а в подписи к публикации привели слова извинений телеведущей за этот инцидент. "Мне крайне важно было успеть на утреннее кормление малыша, а учитывая задержку на съемках, других вариантов попасть на поезд не было. Извиняюсь за этот случай", - сказала звезда.

И в этом случае пользователи разделились на два лагеря – кто-то поддержал звезду, а другие снова начали ее критиковать: "Боже, какие люди только злые. Ну помогли и молодцы, это полицейским спасибо, а не Осадчей камни в огород! Будьте добрее и мир добрее станет", "Интересно, а почему люди вообще были возмущены? Чем? Она кому-то помешала по дороге? Или просто зависть?", "Видимо она не может себе позволить роскошь полноценного декрета", "Такой маленький ребёнок. Неужели она не в состоянии уйти в декрет?", "Как бы посмотрели полицейские на обычную женщину, если бы она подошла с такой просьбой".

Напомним, Осадчая с ребенком на руках извинилась перед украинцами за скандал с полицией: "Других вариантов не было".

Как сообщала Politeka, Екатерина Осадчая села в украинский поезд и оказалась недовольна: "Спала пару часов".

Также Politeka писала, что Осадчая оказалась в самолете с необычной попутчицей и призналась, куда хочет полететь: "Все впереди".