Популярна виконавиця Ані Лорак, яка нещодавно повернулася в Україну, продовжує ділитися світлинами з відпочинку в ОАЕ.

Як пише Politeka.net, 42-річна співачка яка родом із маленького містечка Кіцмань у Чернівецькій області Кароліна Куєк зробила успішну кар’єру під псевдонімом Ані Лорак. Декілька років тому виконавиця переїхала жити та працювати в Росію, однак нещодавно оголосила про повернення на Батьківщину. Нагадаємо, що Лорак 10 років прожила в шлюбі із турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіолу. Зараз пара розлучена, колишній коханий Лорак готується до нового весілля.

Співачка вже встигла дати декілька сольних концертів та навіть випустила трек українською мовою "Бачила".

Після зйомок кліпу Лорак вирушила на шикарний відпочинок в один із готелів в Об’єднаних Арабських Еміратах, де ціна за номер за добу варіюється від 18 000 до майже 400 000 гривень.

Лорак активно ділиться світлинами із дорогого відпочинку в себе в Instagram. Цього разу співачка опублікувала красиву світлину із басейну на даху готелю та показала шанувальникам різні страви. Виконавиця постала перед камерами в білому купальнику та сонцезахисних окулярах.

"Любов до ближнього починається з любові до себе. Посилаю позитивний настрій і бажаю доброго ранку 🙏❤️", - написала співачка.

За п’ять годин шанувальники поставили понад 100 000 лайків та написали багато коментарів.

"Любов до себе - це навик. І часто він йде з сім'ї. Якщо він не прищеплений з дитинства або замість нього у нас маса травмуючого досвіду, це не означає, що ставимо на темі і на собі хрест. Доведеться цю навичку напрацювати самостійно, стати самою собі мамою - люблячою, співчутливою і розуміючою, яка в змозі допомагати, піклуватися і співчувати Без знецінення проблем, емоцій і почуттів, з ними пов'язаних", " Як же не вистачає позитиву та оптимізму, особливо зараз ☺️☺️☺️ спасибі за такі емоції 👍👍👍 хорошого відпочинку ✌️✌️", " 💜Клас!💜🔥🔥🔥", " красотка🔥 з нетерпінням чекаємо новий альбом !! він вийде в листопаді?", - написали в мережі.

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Нагадаємо, що ексчоловік Ані Лорак повторив екстремальне побачення, але вже з новою коханою: "З Кароліною теж є таке...".

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