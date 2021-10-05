Знаменита українська співачка Тіна Кароль показала, як зазвичай проходять її тренування в особистому спортзалі.

Артистка вже не раз розповідала, що не забуває про спорт навіть при насиченому графіку. Артистка часто ходить на заняття пілатесом, стретчингом і йогою — це її обов'язкова програма для підтримки себе в ідеальній формі.

Не так давно зірка розповіла, що цілком спокійно може стрибати на скакалці до сорока хвилин без перерви, а далі їй вже дещо складно.

В цей же раз Кароль опублікувала в сторі кадри з занять йогою. А з недавніх пір Тіна також захоплюється розслаблюючій медитацією, під час якої їй доводиться стояти на цвяхах. У синьому костюмі, який не обмежує руху і забезпечує комфорт під час занять спортом, зірка також показала майстерність розтяжки.

Відзначимо, Кароль також любить тренування зі скакалкою, чергуючи їх з віджиманнями від підлоги. Скакалка-ідеальний інструмент для підтримки стрункості, вважає Тіна.

Артистка вже не вперше показує інтригуючі фото і розповідає в підписах про свої думки, натякаючи таким чином на швидкий вихід нового кліпу. Тіна цього разу опублікувала світлий кадр.

"Я багато розмірковую і знаю, що в суперечці народжується різноманітність. Отже ... Прихильність-це кайдани розуму. Душа вільна, як вітер. Чекаю ваші думки " - написала Тіна під кадром.

Нагадавши, Кароль в шкіряному вбранні несподівано з'явилася в компанії відомого співака: "Молода кров"

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