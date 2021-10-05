Легендарна співачка Алла Пугачова засвітила архівний знімок, на якому позує на тлі ракети.

Як передає Politeka.net, Алла Пугачова є легендарною артисткою. У мережі часто точаться суперечки з приводу її зовнішності, оскільки співачці вже 72 роки і вона вражає своїм моложавим виглядом.

Так, цього разу артистка опублікувала архівне фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Алла Пугачова на тлі ракети. Як відомо, сьогодні артистка Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко вирушили в космос на зйомки фільму. На честь цього артистка опублікувала цей знімок.

На знімку співачка в етнічному вбранні позує перед камерою. Як вказали фанати, цей знімок був зроблений більше 50 років тому.

"Щасливої дороги", - побажала Алла Пугачова.

Шанувальники залишили безліч коментарів: "Краща у всій галактиці", "Молода Ротару на космодромі?", "Прекрасна в усі часи", "Яка молодець ще в ті роки все знала і розуміла", "Щасливого польоту і вдалого повернення додому!", "Аллочка, ви прекрасні завжди! Зі святом вас! Думаю, для багатьох Ви справжній учитель", "Удачі вам. Пишаюся, переживаю, вірю. Чекаємо на Землі".

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