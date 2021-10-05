Учасник "Танців з зірками" Melovin звернувся до українців після чергового ефіру.

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Танці з зірками" Melovin (Костянтин Бочаров), який нещодавно зробив камінг-аут, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, після чергового ефіру, присвяченого фільмам, Виконавець показав дивовижне фото з паркету, а в підписі до нього звернувся до шанувальників.

На фотографії Костя і його партнерка Ліза Русіна відображені на паркеті під час виконання свого танцю в минулому ефірі шоу. Вони підготували танець за мотивами фільму "Круелла" і підібрали відповідні образи.

У підписі до публікації Melovin звернувся до українців: "Чого хотілося б побачити від нас в наступному ефірі?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото співака: "Я просто хочу побачити в наступному ефірі вас, ну і так до фіналу. Чекаю нові яскраві несподівані образи", "Від вас нам хочеться чого завгодно!", "У Голлівуд вас хотілося б! Ось чого нам хотілося б", "Всі хочуть швидкі, а я румбу хочу", "Класні, я не можу намилуватися на вас в цьому образі, бачу і ти теж", "Будь-який танець, до якого у вас душа лежить", "Хочеться справедливих оцінок для вашої пари".

Нагадаємо, "Не гірше Меловіна і Джамали йшов": рішення суддів "Танців з зірками" викликало гнів глядачів, хто вилетів.

Як повідомляла Politeka, ОНУФРІЙЧУК провела "інспекцію" за гримерками Зарицької, Melovinа і не тільки перед "Танці з зірками": "Що у вас тут робиться?".

Також Politeka писала, що Чемпіонку Ольгу Харлан розлучать з Дікусаром, інтрига наростає: "Складно буде без Дімки".