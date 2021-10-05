52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес змінила стиль і знялася в оригінальній рекламній зйомці взуття.

Дженніфер Лопес перед стартом зйомок в серіалі встигла взяти участь відразу в декількох проектах, щоб привернути ще більше уваги. Довгий час зірка не давала концерти і не влаштовувала нових фотосесій, але за останні тижні їй вдалося вразити аудиторію.

Так, на фан-акаунтах з'явилися кращі фото Лопес, зроблений під час останніх зйомок. Артистка вирішила взяти участь у випуску дизайнерського взуття і заодно нагадати про себе. Так, Дженніфер постала перед фанатами відразу в декількох протилежних образах і засвітила фігуру.

Бездоганний прес, підтягнута шкіра без зморшок і доглянуте обличчя здивували шанувальників, адже артистка зовсім не виглядала на 52. Особливо з рожевим волоссям Дженніфер вдалося виділитися досить моложавим видом.

Нагадаємо, актриса і співачка нещодавно розірвала заручини з Алексом Родрігесом, з яким зустрічалася з 2017 року. Після цього дівчина повернулася до актора Бена Аффлека, з яким зустрічалася майже 20 років тому.

Нещодавно закохану пару вдалося зняти, коли вони гуляли разом. На кадрах можна помітити, як Лопес цілує Аффлека, посміхаючись.На відео, яке було опубліковано в кінці "каруселі", можна побачити прогулянку парочки.

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