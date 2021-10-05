52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес сменила стиль и снялась в оригинальной рекламной съемке обуви.

Дженнифер Лопес перед стартом съемок в сериале успела поучаствовать сразу в нескольких проектах, чтобы привлечь еще больше внимания. Долгое время звезда не давала концерты и не устраивала новых фотосессий, но за последние недели ей удалось впечатлить аудиторию.

Так, на фан-аккаунтах появились лучшие фото Лопес, сделанный во время последних съемок. Артистка решила поучаствовать в выпуске дизайнерской обуви и заодно напомнить о себе. Так, Дженнифер предстала перед фанатами сразу в нескольких противоположных образах и засветила фигуру.

Безупречный пресс, подтянутая кожа без морщин и ухоженное лицо удивили поклонников, ведь артистка совсем не выглядела на 52. Особенно с розовыми волосами Дженнифер удалось выделиться довольно моложавым видом.

Напомним, актриса и певица недавно разорвала помолвку с Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. После этого девушка вернулась к актеру Бену Аффлеку, с которым встречалась почти 20 лет назад.

Недавно влюбленную пару удалось заснять, когда они гуляли вместе. На кадрах можно заметить, как Лопес целует Аффлека, улыбаясь.На видео, которое было опубликовано в конце "карусели", можно увидеть прогулку парочки.

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