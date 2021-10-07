Після вильоту відомого співака Амадора Лопеса з 6-го випуску шоу "Майстер Шеф", головного суддю проєкту Ектора Хіменес-Браво попросили повернути фаворита.

Як передає Politeka.net, нещодавно вийшов 11-ий сезон шоу "Майстер Шеф". У 20-ку потрапили яскраві учасники, серед яких виявився відомий співак і шоумен Амадор Лопес. За цей час він став фаворитом шоу, проте на 6-му випуску шоу він недостатньо проявив себе, і йому довелося покинути проєкт.

Так, цього разу на сторінці шоу "Майстер Шеф" в Instagram опублікували нове фото. На ньому показали момент з інтерв'ю з учасником шоу Амадором Лопеса, який вибув з проекту.

Шанувальники шоу залишили безліч коментарів, де просять повернути учасника назад: "Амадор це все!", "Ох, цей Амадор! Він повинен повернутися", "Дивилася 6 випуск 11 сезону зі сльозами на очах....Поверніть АМАДОРА, вперше його побачила на селебріті з Монро, пара вогонь зробили ту серію", "Дуже душевний і відкрита людина Амадор! Класний", " Поверніть Амадора назад! Він набагато сильніше багатьох на проекті!", "Дивлюся виключно через Амадора, треба його повернути", "Ектор поверніть Амадора ви Всемогутній!".

Раніше повідомлялося, Мартиновська не стримала емоцій, коментуючи стосунки з Хіменесом-Браво: "Нас розсекретили"

Також, Ектор Хіменес-Браво в халаті показав таємну кохану, в мережі "розгадали" її ім'я: "Так це ж..."

Politeka розповідала, суддя "Майстер Шеф" Ярославський несподівано звернувся до українців: "А що, крім кулінарії..."