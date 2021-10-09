Відома співачка Настя Каменських в закуліссі шоу "Маска"ледь не довела до інфаркту свого колегу зіркового детектива Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, у мережі з'явилося кумедне відео із закулісся зйомок шоу "Маска", на якому показали реакцію Олега Винника на витівку Насті Каменських.

У ролику відомий виконавець Олег Винник, який став зірковим детективом шоу "Маска", дає інтерв'ю журналісту в закуліссі зйомок. У цей момент повз них проходив ще одна зірковий детектив Настя Каменських. Вона кілька разів вибачається, що завадила Виннику відповідати на запитання.

Треба сказати, що реакція Олега на витівку Каменських була несподіваною – він подивився їй у слід, прикувавши погляд до довгих ніг і пружного "горішка" співачки в коротенькій жовтій сукні. "Настя, можна ще раз так пройтися", - звернувся Винник до співачки. На це вона пообіцяла, що зробить це пізніше. Прийшовши до тями від виду ніг Каменських, Винник зазначив: "Фух, ви так мене до інфаркту доведете".

Нагадаємо, На шоу "Маска" показали зірок під час примірки костюмів: "Їх запальні рухи...".

Як повідомляла Politeka, Винник повторив фотосесію Каменських на сходах, з'явилися кадри: "Цікавий чоловік".

Також Politeka писала, що Полякова вразила епатажними образами для шоу "Маска", українців поставили перед вибором: "Вау".