Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, чому не реагує на хейтерів старшої дочки Злати від корінного британця, шанувальники обурені.

Як пише Politeka.net, 39-річна відома знавець етикету Оля Фреймут живе у шлюбі з гендиректором "Нового каналу" Володимиром Локотком, якому, до речі, сама запропонувала одружитися. Пара виховує трьох дітей: старшу доньку Ольги від корінного британця Ніла Мітчелла – 15-річну Злату і двох спільних – п'ятирічного Валерія і чотирирічну Євдокію.

На офіційній сторінці "Зіркового шляху" в Instagram опублікували відео, у якому Ольга Фреймут розповіла, що думає про хейтерів старшої дочки.

За словами телеведучої, зараз 15-річну Злату хейтять за те, що вона може і непристойний жест показати.

"Часто засуджують мою дочку, що вона там середній палець показала, а я викладач етикету. Але я хочу окремо наголосити, що вона – Злата Мітчел, окрема особистість. Зараз у неї такий період тінейджерства, коли можна помилятися. І я, як мама, завжди буду стояти на її боці, поки вона має гарну душу", - висловила свою позицію Оля.

Шанувальникам такі висловлювання Фреймут не сподобалися.

"Вибачайте...бо вона Злата Мітчел...і що???Це значить їй все дозволено, а простим смертним тільки по правилах етикету?? Прибахана ти Оля...Свою дочку спочатку навчи правилам етикету...", " Споусти трішки її на землю...", " Бо вона Злата Мітчел, то вона має право помилятися ... А якби це була чиясь інша дитина, то Фреймут вже б на кожному кроці кричала б, яка не вихована дитина. А взагалі, така з Фреймут викладачка етикету, як я англійська королева", "Зарозумілість у дитини більша, ніж сама дитина. Ну, що сказати, мама постаралася, молодець", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Оля Фреймут несподівано заговорила про свої переживання і труднощі в житті: "Виживу, не виживу".

Нагадаємо, що сувора Ольга Фреймут розтанула в обіймах блакитноокого красеня: кадри.

A ще Politeka повідомлялa, що 15-річна дочка Фреймут показала, як живе після від'їзду з України: фото.