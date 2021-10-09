Українська телеведуча Леся Нікітюк і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна приміряли образи з рожевим волоссям на радість українців.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк нещодавно вирішила приміряти велику рожеву перуку, вразивши довгим "новим" волоссям. Юлія Саніна в своєму портфоліо теж має подібний образ. І ось, на сторінці" Зірковий шлях " вирішили порівняти зіркових артистів, запропонувавши українцям вибрати кращу.

На фото Саніна була в блузці і брюках з поясом. А Леся Нікітюк була в сорочці і спідниці в розрізом. Співачка і телеведуча доповнили образами рожевим волоссям.

"Леся Нікітюк проти Юлії Саніної. Кому рожеві волосся йдуть більше?", - було поставлено питання під фото.

Фанати відразу почали обговорювати фото:

"Юля", "звичайно Юлі", " Вау, я прям розгубилася. Обидві шикарні", "Саніна+Нікітюк хороші по своєму", "йде більше Юлі, але Лесю більше люблю".

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