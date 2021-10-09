Переможниця шоу "Холостяк-10", гімнастка Даша Ульянова, після перемоги на проекті не залишилася з обранцем Максом Михайлюком, проте стала досить популярна в соціальній мережі.

Даша Ульянова почала активно вести свою сторінку в Instagram після того, як перемогла на проекті «Холостяк». І хоча відносини з головним героєм у неї не склалися, дівчина все ж залишилася цікава багатьом і стала блогером.

Даша викладає в соціальній мережі найрізноманітніші кадри з життя, а нещодавно повідомила, що стала телеведучою на одному з шоу. У перервах між зйомками дівчина знову почала активно викладати нові пости і особисті фото в сторі.

Оскільки багатьом цікава Даша саме різними образами, які гімнастка показує на фото, вона звикла експериментувати. Цього разу Для осінньої прогулянки Ульянова вибрала незвичайні джинси з високим розрізом практично по всій довжині штанини. Чорна шкіряна куртка в тон сумочці завершили її образ разом зі зручними кросівками.

Зазвичай дівчина вибирає класичні образи, проте в цей раз вибрала більш зручний.

Відомо, що нещодавно колишня гімнастка стала телеведучою на одному з музичних телеканалів. Про свої успіхи зірка мережі розповідає в Instagram, на який у неї підписані 284 тисячі користувачів мережі.

На одних з нових фото Даша Ульянова похвалилася ідеальною розтяжкою.

Красуня позувала в чорному боді і панчохах, вона піднімала ногу лежачи на підлозі, а також витягувалася в повний зріст.

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